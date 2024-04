Cuándo se casan Gabriela Tafur y Esteban Santos: Con emotivo video, la exreina reveló la fecha

Gabriela Tafur y Esteban Santos se han convertido en una de las parejas más cotizadas del entretenimiento nacional, gracias a una relación que nació en medio de la pandemia por COVID-19 y que se ha ido fortaleciendo a través de los años.

El 15 de octubre de 2023, ambos emocionaron a sus seguidores al anunciar su matrimonio con un par de fotografía románticas en las que se les lograba observar en el Valle de Napa, Estados Unidos, disfrutando de un buen vino y celebrando la feliz noticia.

Cabe aclarar que los dos se pusieron en contacto con sus seres queridos por medio de videollamada para mostrarles el anillo de compromiso y contarles todos los pormenores de la pedida de mano, lo que enterneció a más de un usuario en Internet.



¿Cuándo se casan Gabriela Tafur y Esteban Santos?

Por medio de un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 700 mil seguidores, la exreina de belleza dio a conocer que este 7 de septiembre de 2024 se convertirá oficialmente en la esposa de Santos.

En el clip dejó ver varios momentos llenos de amor que han vivido en los últimos años junto a la siguiente descripción:

“Hemos vivido tantas cosas juntos, visualizado muchas otras. Todo comenzó en la pandemia y sin darme cuenta me enamoré. Apapáchame la vida entera. Pasamos dos años de relación a distancia y cada vez que te veía no me podía despegar de ti, me di cuenta de que quería pasar toda mi vida contigo”, escribió en medio de la red social.

El post cuenta con más de 500 mil reproducciones, cerca de 32 mil ‘me gusta’ y múltiples mensajes de aliento en donde sus fanáticos los felicitan y hasta recuerdan cómo fue su primera conversación, pues el joven le escribió por una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, lo que evidentemente era una excusa para hablarle.

“Gabriela, no quiero llorar, chao”, “qué pareja tan linda”, “la familia real colombiana”, “yo soy fan de su amor”, “este es el matrimonio del año”, "quiero ir a ese evento", "¡Que vivan los novios!", son algunos de los mensajes que se leen en la red.