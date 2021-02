Contra todo pronóstico, Daniella Álvarez se muestra feliz de trotar con su prótesis

Una vez más, la modelo y presentadora Daniella Álvarez da muestra de su fortaleza a sus fans, al mostrarse trotando sola por primera vez con su nueva prótesis.

Con un video en su cuenta de Instagram, la exreina se mostró dichosa con su nuevo logró, el cual consiguió, contra todo pronóstico, luego de cuatro meses de entrenamiento, según detalló en su publicación.

“Contra todo pronóstico pude trotar! Mis físicos y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión. Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el YO PUEDO (…)” indicó.

Con esto la barranquillera demostró que tras la amputación de su pierna izquierda no hay obstáculo alguno para superarse a sí misma, por lo que no dudó en expresar la emoción que sintió tras verse trotando sin ayuda de su terapeuta.

“Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez OTRA VEZ, demostrándome a mí misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”, puntualizó.

Tras el logro de la famosa, usuarios en redes sociales no tardaron en expresarle toda su admiración y respeto, dejándole ver que es un gran ejemplo de resilencia.