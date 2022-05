Conoce un poco más de Leticiano el reconocido deportista y exparticipante del Desafío The Box

Oriundo del departamento del Amazonas y con 33 años, Leticiano no solamente practica el deporte del balón pie, sino que actualmente tiene la pericia en el acondicionamiento físico, que ha sido de gran ayuda para el desarrollo de agilidad y resistencia.

Durante inicios de la pandemia por la COVID-19, Mosquera se encontraba jugando para el Atlético Huila, pero poco después se quedó sin equipo, así que decidió radicarse en Leticia, su ciudad natal, y se mostró como un fuerte crítico del manejo de la situación en el departamento a causa del virus.

Su paso por el Desafío The Box no pasó desapercibido y aunque ya no se encuentra en el terreno de juego, dejó en alto su región en el equipo Gamma demostrando sus capacidades en el deporte. Leticiano destacó en distintas pruebas por su experticia, además de su gran espíritu humano.

Actualmente entrena a niños, niñas y jóvenes en el fútbol, creando alternativas de desarrollo social para las comunidades menos favorecidas; así mismo, entrega sus conocimientos en el campo deportivo para que los adolescentes vean que en el deporte pueden encontrar la forma de alcanzar sus sueños y ayudar a quienes más lo necesitan.

El exfutbolista se ha mostrado muy activo redes sociales después de salir del Desafío, logrando el alcance que necesita para impulsar el talento que está formando día a día en su escuela.

En sus fotos es posible verlo compartiendo en su territorio con amigos y siempre al lado de sus grandes apoyos como su esposa e hijos.

Así mismo, este deportista ha dejado en claro que en el fútbol los jugadores con experiencia también pueden aportar grandes triunfos y que debe dárseles una oportunidad dentro del terreno de juego, recalcando así que su retiro no fue algo que haya tenido planeado para ese momento.