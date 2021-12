Con voz entrecortada, 'La Liendra' le anunció a sus seguidores la muerte de su abuela

Mauricio Gómez, más conocido como ' La Liendra ' en redes sociales, conmovió a sus seguidores luego de que diera a conocer la muerte de su abuela, quien habría batallado desde hace algún tiempo contra la pandemia por COVID-19. De inmediato, miles de internautas se solidarizaron con la noticia y enviaron mensajes de fortaleza a toda su familia para poder afrontar la difícil situación.

"Liendritas... me acaban de decir que mi abuela falleció, todos teníamos mucha fe, pero la voluntad de Dios era tenerla con él, entonces ya estoy tomando un avión para donde mi familia, no sé cómo les voy a decir, no sé cómo voy a contar, pero se vienen días muy difíciles", señaló a través de las historias de su Instagram alterno, donde reúne más de 1 millón de seguidores.

El novio de Dani Duke ya había informado que su abuela se encontraba hospitalizada por los efectos del virus; sin embargo, la noticia lo tomó completamente por sorpresa. Además, aprovechó el espacio para invitar a todos a que brinden tiempo de calidad a sus seres queridos y demuestren su amor cada vez que tengan oportunidad.

Esta no es la única noticia desalentadora que recibe el creador de contenido en los últimos días, pues recientemente se enteró de que le bloquearon nuevamente su cuenta principal; sin embargo, decidió concentrarse por el momento en darle el último adiós a su familiar.

"Perder los abuelos duele tanto, que Dios le dé fortaleza a él y a su familia", "no sigo a 'La Liendra' en las redes, pero debe ser muy duro perder a un familiar y más por este virus que no permite que te acerques a tus seres queridos. Dios la tenga en su santa gloria", "son cosas que se sufren en silencio no entiendo para que publicar todo lo que nos pasa en la vida; sin embargo, fuerza que las redes sociales no se la van a devolver", "los abuelos que son ángeles como duele la muerte de ellos", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.