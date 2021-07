Con una cabaña de lujo, Andrea Valdiri continuó la celebración de su cumpleaños

La reconocida modelo e influcenciadora colombiana Andrea Valdiri demostró una vez más que está dispuesta a recibir su nuevo año de vida por todo lo alto. Luego de haber obtenido regalos como innumerables bombas con diseños de corazón y hasta un boleto VIP a un parque de atracciones, la barranquillera mostró su regalo más preciado.

Se trata de una extravagante cabaña que fue costeada por ella misma y que mandó a construir hace aproximadamente un año, a pesar de la contingencia por COVID-19 . 'La Valdiri', que cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram, se tomó la red social para contagiar de alegría a sus fanáticos con el nuevo logro.

"Les quiero mostrar un regalo de mí para mí. No saben, fue un año de sacrificio, un año de trabajo, de pasar muchísimos obstáculos, de no rendirme. No fue fácil porque en esto se metió pandemia, se metieron muchas cosas", puntualizó a través de sus historia.

Posteriormente, realizó una publicación en su feed, en donde se logra ver el avance que tuvo la construcción durante los últimos meses, es decir, desde cuando era solo un lote, hasta convertirse en una estructura moderna con zonas verdes.

El proyecto fue liderado por Karla Vargas Valdiri, su prima arquitecta, de manera que el gesto fue halagado por cientos de internautas que se tomaron las plataformas digitales para felicitarla. Asimismo, la creadora de contenido le aseguró a los usuarios que deben estar pendientes a sus redes sociales, ya que pronto publicará un video de su 'House Tour'.

"A las personas buenas, solo cosas buenas llegan a su vida", "uy, qué emoción la que siento. Alegría de la buena, bendiciones", "se vale soñar", "te mereces eso y más te amo machi", "yo también hice tres globos rojos hoy", "me alegro por ti y qué rico que fue un familiar quien te diseñó. Ese apoyo familiar me parece lo máximo", "el que obra para bien siempre Dios te regala lo mejor", entre otros mensajes.