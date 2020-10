Con imágenes inéditas de su boda, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo celebraron su aniversario

La pareja de actores, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, se han convertido en una de las más queridas por los colombianos, tanto así que su boda fue uno de los acontecimientos más esperados y comentados por los internautas.

Este domingo 18 de octubre, la pareja cumplió su primer aniversario y qué mejor manera de celebrarlo que compartiendo con sus seguidores algunas imágenes inéditas de su unión, entre algunos secretos.

Uno de ellos, según revelaron en sus publicaciones, es que la pareja se casó tres veces más previo a la excéntrica celebración que tuvieron en las playas de Cartagena , una de ellas en una playa de Miami, Estados Unidos, compartiendo fotografías del emotivo momento.

“Estas fueron la primeras fotos que nos hicimos de nuestra primera boda en Miami el año pasado 😘😘😘 ! Sebas y yo nos casamos 4 veces 😱 Ya después les contaremos toda la historia ❤️❤️❤️”, indicó la actriz en su post.

Por su parte, Sebastián publicó un tierno video en el que dejaron ver toda su felicidad de este importante momento en sus vidas, mientras de fondo suena el popular tema ‘Cásate conmigo’ de Silvestre Dangond y Nicky Jam, donde además de agradeció a su esposa por su primer año de casados, llenos de felicidad.

“Feliz aniversario!! Un año ya? No puedo creerlo amor mío, se me paso volando. Dicen que cuando el tiempo no marca es porque eres completamente feliz y no eres dependiente de el! (…)” Dice parte del emotivo mensaje de Sebastián.