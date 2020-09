¡Como toda una princesa! Así festejaron Dim y Danielle Arciniegas el cumpleaños de su hija

View this post on Instagram

7 de septiembre fue la fecha elegida por Ella Para nacer. Ayer celebramos un año más de Ella, pues nuestra Roma en cualquier momento llegará a estar con nosotros y ese será su mayor regalo de cumpleaños. fue un día mágico Ella que ha sido una gran maestra en nuestras vidas nos enseñó muchas cosas a través de su sonrisa. recordando que lo más importante es la unión familiar y el amor. Entendiendo que la palabra amor tiene millones de significados y podemos expresarlo de muchas maneras. El día fue inolvidable pues le pusimos a cada detalle la magia de los niños que no es más que la inocencia, abrazos y el valor que elegimos para trabajar en este cumpleaños de Ella el AMOR, donde también estaba representada su hermanita ROMA. Ella por ejemplo entendió que Cuando das AMOR tienes el Poder de hacer feliz a los demás, así que seguramente nuestra amiga secreta sentirá todo el amor de Ella al disfrutar igualmente de una celebración como la de ella. Y si quieren dar amor y no saben cómo los invitamos a seguir a @soysalomenieto una muñeca que seguramente será muy feliz con el AMOR y la unión de todos. FELIZ CUMPLEAÑOS SÚPER ELLA sigue regalándole a el mundo tu mayor poder. TÚ SONRISA HIJA❄️🤍 🏰 @weplanco 🎂 @lianadulcecuento ☃️ @disfracesamericanos