¡Como toda una Kardashian! Andrea Valdiri reveló nuevo proyecto en el que documentará su día a día

La reconocida empresaria y bailarina Andrea Valdiri se ha convertido en una de las famosas más seguidas y admiradas en redes sociales, esto gracias a cada una de sus extravagancias y lujos los cuales presume con sus seguidores.

La barranquillera tiene más que acostumbrados a sus millones de seguidores a hacer público cada uno de los detalles de su vida, que van desde sus reuniones familiares, el nacimiento de su pequeña hija Adhara, hasta transmisiones de sus cirugías estéticas.

Sin embargo, ahora decidió ir más allá por lo que anunció un nuevo proyecto en el que documentará su día a día, se trata de un especie de Reality en el que mostrará más íntimamente su vida como madre y empresaria.

Justificando su ausencia en redes, la famosa reveló que se encuentra trabajando en dicho proyecto para mostrarles a sus más de 6,9 millones de seguidores quiene es realmente Andrea Valdiri.

“Yo creo que hoy es el día de contarles el por qué de mi ausencia. Ustedes saben que yo trato de darles lo mejor por esta pantallita y se que no saben muchas cosas de mi porque a veces no se puede mostrar y por miles de cosas y no tenía el tiempo suficiente de mostrarles quién es Andre, cuántas cosas hace en el día, cómo soy como mamá y quiero que vean más allá de lo físico que hay, el ser humano que quiere salir adelante como muchos de ustedes; entonces mi amores quiero que hagan parte de este lindo proyecto.. les voy a mostrar mi vida”, reveló la bailarina.

Publicidad

Aunque confesó que hace algún tiempo sentía miedo de hacer aún más pública su vida, decidió hacerlo después de que se le diera la oportunidad de grabar su propio reality.

“Hace mucho tiempo yo les preguntaba a ustedes si querían que pusiera cámaras por toda mi casa y ustedes me decían "sí, Andre, hazlo”, no lo había hecho porque sentía miedo, pero esta vez me atrevo a mostrar que tengo muchos otros talentos (…) se me dio la oportunidad y va a salir eso, mi documental, mi reality, lo que muchas personas estaban esperando", continuó.

Asimismo confesó que dicho proyecto saldrá en el mes de diciembre y que con esta vendrán muchas otras más sorpresas para sus seguidores.