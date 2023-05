Cintia Cossio reveló los detalles por los cuales se operó la nariz

Una de las críticas más habituales generadas hacia los creadores de contenido, principalmente las mujeres, es el hecho de que decidan realizarse intervenciones quirúrgicas por cuestiones estéticas, ya que consideran que están engañando a las personas bajo la idea de un cuerpo o cara perfecta, razón por la cual Cintia Cossio también ha sido cuestionada.

El tabú alrededor de este tipo de cirugías sigue latente, siendo las mujeres un enfoque de este, puesto que se juzga bajo una mirada de una supuesta falta de amor propio, teniendo en cuenta que son dos cosas que no deben estar proporcionalmente relacionadas, pues este debe partir desde algo más interno para que se vea reflejado en el exterior.

No obstante, varias personas en redes sociales se muestran inconformes cuando las creadoras de contenido no enfatizan o aclaran que tienen operaciones, algo que Cintia Cossio no tiene problema en hablar, pues no ve un motivo para ocultar las decisiones que toma sobre su cuerpo.

Es por ello que en esta oportunidad publicó unos videos en sus historias de Instagram en los que respondió si se había intervenido la nariz, ya que muchos tenían esa misma duda.

"La principal razón eran los cornetes, pues yo no respiraba bien, no tenía olfato. Obviamente si yo me habría 'las ñatas' yo le iba a hacer una mejoría estética. Yo no tengo por qué decirles mentiras a ustedes porque es mi cuerpo, mi dinero, mis decisiones y el día que yo me quiera realizar algo por estética lo hago y ya, eso no me hace ni mejor ni peor persona", confirmó Cintia Cossio.

Tras esto, también exaltó que estaba roncando, algo que le generaba muchas incomodidades. Además, demostró su inconformidad ante la opinión de algunas personas, puesto que tan solo lleva 15 días en post operatorio y ya hay mucha gente dando opiniones sobre un resultado que solo su médico, su pareja y ella han ido observando.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar: "Ahora todas las que se operan la nariz es por salud 🙄", "No aclares que oscureces nena", "Se operó la nariz para parecerse menos al futbolista 😂 mucho bullyng le estaba haciendo 😅", "Cada quien es feliz con la mentira que más le gusta, si es por salud o estética allá ella, cansones".