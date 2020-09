Carolina Cruz le respondió a seguidora que la criticó por su forma de vestir

Como es costumbre, Carolina Cruz compartió días atrás en su cuenta de Instagram una foto con su look, aunque su belleza logró hacer suspirar a más de un fan, los comentarios negativos no faltaron, en especial uno en donde no solo se le criticó por su forma de vestir, sino que además se le comparó con otras mujeres.

Una usuaria de la red social se despachó contra la reconocida modelo porque a su parecer el atuendo que estaba utilizando no era adecuado, ya que las prendas no eran de ninguna marca reconocida, además, le sugirió a Cruz tomar ejemplo de algunas de sus compañeras de trabajo.

La presentadora de Día a Día no se quedó callada ante la gran crítica que recibió y respondió a través de sus historias de Instagram. Su actitud frente al asunto dejó asombrados a sus fans. Con mucha tranquilidad, Carolina Cruz relató el incidente y aseguró que siempre ha sido una persona muy sencilla, no solo con su ropa sino también con sus joyas.

La modelo no dudó en señalar que no necesita compararse con nadie, en especial con sus colegas o amigas, pues siempre ha tenido claro que cada una tiene una esencia distinta, la suya esta ligada a la sencillez y a la comodidad; siempre le ha costado utilizar ropa demasiado ajustada o con escotes muy pronunciados.