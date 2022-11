Carlos Vargas se atrevió a hacerle el cambio de look que siempre soñó al Pibe Valderrama

Carlos Vargas , a lo largo de los años, se ha caracterizado por su personalidad tan alegre, única y llena de locuras, motivo por el cual se ha ganado el cariño de miles de colombianos que disfrutan verlo todos los fines de semana en La Red , especialmente cuando tiene la tarea de entrevistar a otros famosos.

Su forma de interactuar con quienes hacen parte del mundo del entretenimiento se convirtió en su marca personal, pues no solo divierte al televidente, sino también al entrevistado, ya que es imposible no reírse al lado de este peculiar presentador.

Es por ello que no ha desaprovechado ni un poco su oportunidad de estar al lado de una gran cantidad de famosos, con quienes ha construido buenas amistades y se ha divertido a su lado, mostrándose tal y como es.

Es así que cumplió algo que siempre había querido hacer en su vida: ¡hacerle un cambio de look a nada más y nada menos que al mismísimo Pibe Valderrama !

Todo esto quedó registrado en un video que Carlos Vargas se encargó de compartir en su cuenta de Instagram, en el que comentó: "Tengo el lujo de decir que soy el peluquero estrella del Pibe Valderrama".

En este es posible ver cómo el presentador, quien estaba sentado en una barra, se para sobre esta y va directo hacia el exfutbolista mientras dice "hay algo que yo siempre he querido hacer en mi vida y es lo siguiente... tú quédate ahí. Le voy a recoger este pelo al Pibe, mi amor".

En medio de risas, no solamente de los implicados, sino de los que están presenciando este instante, Vargas utilizó una moña que tenía en su muñeca y agarró el cabello del mítico 10 de la Selección Colombia.

Tras esto, y contento por cómo se ve, el exfutbolista hizo una pequeña confesión: "yo conocí a la mujer mía así". El presentador también escribió en este post que "el Pibe nos contó que con ese mismo peinado conoció al amor de su vida y yo simplemente le hice una réplica".