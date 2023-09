Camilo Echeverry explicó qué fue lo que ocurrió con el paparazzi que hizo llorar a Índigo

Los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han dado mucho de qué hablar desde que anunciaron que serían padres, pues dieron a conocer una serie de reglas para cuidar a su hija como lo es el hecho de mantenerla alejada de las cámaras por lo menos hasta que estuviera un poco más grande.

Lo cierto es que recientemente se filtraron un par de fotografías de la pareja en donde aparece acompañada de su hija y, aunque sus admiradores ya habían visto en algunos videos a la bebé, en esta oportunidad quedaron sorprendidos al notar que aparecía llorando.

Ante las revelaciones, el intérprete de 'Vida de rico' aprovechó una dinámica de 'Preguntas y respuestas' en Instagram para confesar si le molestó el hecho de que tomaran dichas instantáneas.

"Vieron las fotos que salieron de Índigo y nosotros en la calle en Madrid, ¿no? Okey, estábamos saliendo de un lugar, tomando café o algo así, habían dos paparazzis afuera tomando fotos, yo dije' upa, okey', pero la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y tan... Como violando el espacio personal que Índigo se asustó, ella que nunca llora en la calle, que siempre está súper tranqui", explicó en medio de la plataforma.

Asimismo, mencionó que al pedirle un poco de respeto a los sujetos y escuchar que ellos se comprometían a no difundir las imágenes, decidió posar junto a su esposa frente a la cámara.

"Yo le dije' compadre, te puedo pedir porfa que me cuides a Indi, no le tomes fotos' y él me dijo 'sí, sí, sí, es más, yo no puedo postear ninguna foto de la bebé ni entregar ninguna foto porque me puedo meter en un problema legal' y le dije 'ah, no, no, tranqui, es más, si quieres nos tomamos una foto hasta nosotros dos' es por eso que salimos Evaluna y yo sonriendo como si estuviéramos okey con las fotos", señaló.

No obstante, tiempo después se percató de que el material sí fue difundido a través de redes sociales incluso cuando habían llegado a un acuerdo para no escalar el tema.

Diferentes internautas se han tomado las plataformas digitales para opinar al respecto, pues mientras unos consideran que el fotógrafo no fue profesional al incumplir con su promesa, otros señalan que es muy difícil mantener oculta a la pequeña cuando sus padres tienen tanto reconocimiento.