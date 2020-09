Cambio de look de la hija de Catalina Gómez y Juan Pablo divide opiniones en redes

La actriz Catalina Gómez compartió en su cuenta de Instagram el radical cambio de look que tuvo su hija Violeta y aunque tanto ella como su esposo, el también actor Juan Pablo Llano se han caracterizado por apoyar a sus hijos en cada una de sus decisiones, esta última causó revuelo en redes.

Con un divertido video, la actriz compartió con sus miles de seguidores el proceso que tuvo Violeta para lucir su cabello tal y como ella lo deseaba, tiñendo sus puntas de azul.

“Mientras le enseñamos a nuestros hijos como vivir ellos nos enseñan de que se trata la vida!Te adoro y amo todo lo que me enseñas mi princesa Violeta💙 Ah y por cierto se te ve precioso tu pelo azul! Me antoje✌🏻 Recuerden siempre mi mejor consejo: A los hijos se les enseña a saludar, a pedir perdón, a dar gracias, a decir te amo, a reconocer sus errores y por supuesto, mientras no pasen por encima de nadie, a SER LIBRES🦋(...)“, Fue el mensaje con el que la actriz acompañó su post.

Lo anterior causó que usuarios se refirieran no solo al cambio de look de la hija de la pareja, sino también a la forma como estos están criando a sus hijos, dividiendo opiniones, donde, mientras algunos internautas aplaudieron que les dieran libertad, otros aseguraron que la pareja los está “madurando muy pronto”.

Ante los señalamientos de algunos internautas, Juan Pablo Llano no se quedó callado y respondió a varios que criticaron el cambio de su hija.