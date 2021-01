J Balvin revela más detalles sobre su estado de salud

J Balvin volvió a paralizar las redes, pero esta vez con una buena noticia. Después de pedir oración por él y por su mamá, quien fue sometida a una cirugía en la cabeza, el cantante figuró en Instagram hablando sobre su situación emocional y parece que el panorama al fin es favorable, pues asegura sentirse mejor, cuestión que ha llenado de alegría a sus seguidores, quienes tiempo atrás quedaron conmovidos al verlo contener el llanto mientras escuchaba una sentida canción de Ricardo Montaner .

"Les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez, me estoy aliviando. ¿Ustedes saben qué significa eso?, ustedes no saben qué significa eso. No estamos listos para esa conversación", expresó el intérprete de 'Rojo', poco antes de dejar expectantes a sus fanáticos, pues reflexionó sobre lo sucedido en los últimos 5 meses y le envió un mensaje contundente a sus seguidores. "Espérense", expresó sembrando curiosidad sobre sus próximas apariciones o proyectos.

El humor no faltó en las instastories del paisa, pues de una forma cómica dio a entender que tomaría el proceso con calma, "no voy a celebrar porque después se me acaba el efecto", comentó mientras se reía. Los cortos videos del artista causaron sensación en internet, ya que muchos usuarios le estaban siguiendo la pista para mantenerse al día sobre su condición y luego de enterarse de la buena noticia, celebraron con mensajes positivos su avance.

"Gracias a Dios y su fortaleza , bien para delante, se puede", "Gracias a Dios, mereces muchas cosas preciosas", "Eres grande y Dios siempre contigo, eres un ser de luz, eres muy humilde", "Métele mucho amor a Dios que él te ama inmensamente y serás muy muy feliz", expresaron algunos usuarios de la red. sin embargo, los comentarios estuvieron divididos.