Britney Spears se muestra en redes más libre que nunca posando en topless

La reconocida cantante estadounidense Britney Spears causó furor en redes sociales luego de publicar dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram posando ante la cámara en topless mientras cubre su pecho con las manos.

En las fotografías se puede ver a la artista usando únicamente un short de jean corto y posando en medio de la naturaleza, demostrando una vez más que a sus 39 años conserva una espectacular figura y espíritu juvenil.

Las instantáneas superan los más de 2 millones de likes y miles de comentarios de los internautas, donde resaltan la belleza de la cantante, uno de los mensajes más destacados fue el de la socialité y modelo Paris Hilton que con emojis de corazón dijo: “Eso es caliente”, por su parte varios fanáticos de la artista aseguraron que estaba sintiéndose más libre.

“Sentirse libre Britney, haga lo que encienda su alma”, “Ahora, ella dice #FreeBritney”, “Una mujer libre como deberías”, fueron los comentarios de algunos internautas.

Sin duda a la ‘reina del pop’ ya no le interesan o importan los comentarios negativos sobre su físico y espera terminar pronto la batalla legal en contra de su padre para regresar a los escenarios.

Vale la pena recordar que Spears ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, ya que James Spears, su padre y tutor legal hace varios años impone fuertes límites en la vida personal y artística de la intérprete de ‘Baby One More Time’, pese a que ella ha solicitado en varias ocasiones que renuncie a esto, pues ya no lo requiere, ni está bajo las mismas condiciones en que lo necesitó en 2007, su padre se niega y continúa en la pelea jurídica.

Ante esto millones de fanáticos de Spears en todo el mundo iniciaron la campaña #FreeBritney, solicitando que sea ella la única que controle su dinero y su vida.