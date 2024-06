Bella Castiblanco, de La Agencia, se casó por lo civil: Conoce a su esposo David Palau

La reconocida modelo transgénero Bella Castiblanco, recordada por su participación en el programa La Agencia Batalla de Modelos de Caracol Televisión, sorprendió a sus casi 400 mil seguidores al anunciar que ya se encuentra casada con David Palau.

La propuesta de matrimonio se dio a conocer el pasado 15 de diciembre de 2023, cuando la joven compartió las instantáneas que les tomaron del romántico momento en que le pidieron la mano mientras estaba de viaje por Cancún, México.

Castiblanco, hizo pública una galería de fotografías de la boda civil y aseguró que tanto ellos como sus familiares y amigos más cercanos están esperando ansiosamente para poder celebrar el “sí, acepto” en la ceremonia oficial.

“El amor, la luz y la sombra serán un trabajo y esfuerzo gozoso que estamos dispuestos a seguir edificando y construyendo. Te amo David, 💛 no tengo duda alguna de construir una vida significativa junto a ti”, fue el mensaje que escribió en la plataforma.

Posteriormente, Bella hizo un en vivo en la misma red social para conversar con sus fanáticos acerca de lo feliz que se siente de emprender esta nueva etapa en su existencia y afirmó que está orgullosa de la mujer que se ha convertido con valentía.

Asimismo, le agradeció a su madre por apoyarla incondicionalmente en su proceso de transición, así como también por ser uno de los mayores soportes que ha tenido en su vida.

Las reacciones por parte de colegas como Mara Cifuentes y de internautas no se han hecho esperar, ya que han aprovechado para desearle muchos éxitos: “¿es válido llorar viendo esto?”, “que viva el amor”, “les deseo todas las bendiciones del universo”, “lo que no soporto es que siempre me toca de espectador y nunca de protagonista”, “qué lindos se ven juntos”, “gracias por compartir con tus admiradores este instante tan especial”, son algunos de los mensajes que se destacan.