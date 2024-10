¿Beéle ya tendría un nuevo amor?: Esta sería la mujer con la que está el artista

Isabella Ladera fue quien confirmó su ruptura con Beéle, pues al hablar del cantante aseguró que no tenían nada y generó bastantes críticas en redes sociales luego de toda la polémica que habían desatado tras la infidelidad.

Es por ello que el artista urbano está nuevamente bajo el ojo del huracán y en la mira de sus fanáticos, quienes han estado pendientes de las cosas que hace para descifrar las razones por las que la pareja se alejó.

Te puede interesar: Beéle envió contundente mensaje a su hijo, ¿no lo dejaron estar con él en su cumpleaños?

Beéle estaría saliendo con otra mujer

El haber terminado su noviazgo con Isabella Ladera ha causado que el intérprete de 'Morena' vuelva a tener los ojos encima, pues sus seguidores consideran que esto se dio porque ahora él está interesado en otra persona.

Beéle habría quedado expuesto en una publicación mientras que estaba cerca al mar, comiendo con varias personas, ya que estaba haciendo videollamada con una mujer, que a medida que avanzaba el video se podía ver a Kelly Reales, quien también mostró que ese día se encontraba por la playa y escuchando una canción de este cantante.

Publicidad

Conoce más: Beéle se defendió tras las acusaciones de su expareja sobre violencia y abandono económico

Cabe destacar que ella representó al departamento del Bolívar en Miss Universe Colombia 2024, certamen de belleza en el que quedó en el top 16, y que se dedica a la creación de contenido en las redes.

Publicidad

Al referirse al tema, Kelly Reales no confirmó si estuvo hablando con Beéle o si han empezado a salir, por lo que se redujo a decir: "amanecieron con el chisme a flor de piel por estos lados. No se va a decir nada, recogemos palabras y continuamos nuestras vidas". De esta manera, la joven dejó en claro que no quiere envolverse en polémicas.

Lee también: Beéle se hizo un tatuaje relacionado con Isabella Ladera: qué se plasmó y en qué parte del cuerpo

Cabe destacar que por medio de un video en sus historias de Instagram, Camila Rodríguez reaccionó a la ruptura de Beéle e Isabella Ladera de manera satírica, dando a entender que esta se dio por una infidelidad, tal y como a ella le tocó enfrentar.

"Estoy soltera, pero no estoy llevando cacho. La gente cree que yo estoy atacada y que vivo pendiente, pero qué culpita si todo me llega", mencionó la expareja del cantante, quien no dudó en burlarse de la situación.