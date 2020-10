Así fue la romántica celebración de aniversario de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

View this post on Instagram

12 años maravillosos llenos amor, crecimiento y conformando el mejor equipo, vamos por más Babycita!! Gracias por tanto, te amoooooo! @cvillaloboss 🌹🌹🌹🌹🌹 📹 @pipeorjuela 📸 @cesarsumosa 🎙 @luiskdeleon