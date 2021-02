Anitta confiesa si su amor por Maluma afectó la amistad con Natalia Barulích

Anitta dejó paralizados a los usuarios de redes sociales, luego de revelar si tiene o no una buena relación con Natalia Barulích , teniendo en cuenta que, Maluma , exnovio de esta mujer, tiene reservado un lugar muy importante en su corazón. Tiempo atrás la intérprete de 'Me gusta' aseguró en una entrevista con Yordi Rosado que aún está enamorada del colombiano.

"Puedo verlo con otra mujer, él puede verme con otro hombre y nos amamos y nos amamos también sin nadie", confesó. Las comprometedoras palabras de Anitta despertaron la curiosidad de sus fanáticos, pues muchos empezaron a creer que este amor incondicional por el artista urbano estaría afectando su amistad con la modelo.

Las dudas ya fueron resueltas, la brasileña le explicó a People en Español que no ha tenido problemas con Natalia por culpa del cantante de reguetón. "Yo no peleo por cuenta de un hombre. Hay millones de hombres en el mundo ¿por qué pelear por uno si hay millones?", afirmó, dejando en claro que sus sentimientos hacia el 'pretty boy' no han interferido hasta el momento en sus relaciones amistosas.

Los reflectores mediáticos estuvieron puestos un buen tiempo sobre Maluma y Natalia Barulích a causa de los diversos escándalos que protagonizaron durante su ruptura amorosa. Rumores sobre un triángulo amoroso con el futbolista Neymar , el estreno de una canción y la ausencia en redes del paisa, desataron todo tipo reacciones y comentarios, que se mantienen vigentes en la actualidad.

Aunque han pasado meses desde que los famosos terminaron su relación y aclararon lo que pasó realmente entre ellos, su fallido romance sigue siendo tema de conversación en las plataformas digitales, por ejemplo, son muchos los internautas que continúan especulando que 'Hawai' es la versión del cantante colombiano sobre lo sucedido con la bella croata.