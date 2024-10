Ángela Aguilar es criticada por supuestamente romper las reglas en un concierto de Christian Nodal

Desde que anunció su relación con Christian Nodal poco tiempo después de que él terminara con Cazzu , Ángela Aguilar ha recibido múltiples críticas en redes sociales. Esto la ha llevado a ser un poco más reservada respecto a cómo lleva su matrimonio, pues vela por su salud mental y su vida privada.

Sin embargo, recientemente la joven generó polémica en las plataformas digitales al aparecer en uno de los conciertos que tenía programados Nodal dentro de su gira. Cabe aclarar que la situación tiene lugar luego de que el intérprete de temas como 'Adiós amor', 'Dime cómo quieres', 'De los besos que te di' y 'Probablemente' se encontrara hospitalizado y que no lograra vender la boletería completa para el espectáculo.

Por qué critican a Ángela Aguilar

En el video que anda rondando por toda Internet, se logra ver a la hija de Pepe Aguilar sentada en la primera fila del público escuchando el repertorio de su marido mientras lo graba y toma una bocanada de cigarrillo. Este hecho causó malestar entre los internautas, quienes no solo recordaron que en estos eventos cerrados no se puede fumar, sino que también argumentaron que no se le veía bien teniendo este tipo de "vicios".

😳🚬 ¡Su vicio no solo es #Nodal!



Critican a Ángela Aguilar por fumar mucho, así fue captada en concierto de su esposo #diariocambio pic.twitter.com/xdiq73IKZF — Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 12, 2024

"Ni fumar sabe esta mujer", "se ve horrible que una dama tan fina, como Ángela Aguilar se describe, haga eso, que inmoral de su parte", "¿no está prohibido fumar en espacios cerrados?", "si la morra se quiere chingar sus pulmones muy su pedo, ¿en qué les afecta?", "La cara de la mamá. Le hecha ojo y sabe que ella no está tolerando verla fumar pero a la vez ya no puede hacer nada porque ya está casada", son algunos de los mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que Aguilar se encontraba acompañada de su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, quien solo se dedicó a grabar también la presentación con su dispositivo móvil y a disfrutar de la actividad sin hacerle ningún tipo de reclamo a la intérprete de 21 años.

Por el momento, ninguno de los Aguilar se ha pronunciado acerca de lo sucedido en sus respectivos perfiles verificados.

