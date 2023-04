Andrea Valdiri sorprendió a Felipe Saruma con un regalo bastante costoso en su aniversario

El 16 de abril la pareja de esposos, Andrea Valdiri y Felipe Saruma celebraron por todo lo alto su primer año juntos, con una cena romántica, flores y regalos, y así le dejaron conocer a sus seguidores el gran amor que se tienen.

Por medio de varias historias en sus respectivas cuentas de Instagram, la influencer mostró el reloj con diamantes incrustados de la marca Rolex que su esposo le obsequió, sin embargo, ella no se quedó atrás y le regaló una bebida alcohólica que supera los 30 millones de pesos.

Andrea junto a sus amigos fueron en búsqueda del trago favorito de Saruma, ya que como explicó Valdiri, su pareja solo toma algunos en específico: "A él no le gusta el tequila, le gusta el whisky y el coñac, estas cosas son nuevas para mí, yo no sabía que había tragos hasta de 300 millones de pesos, a mí me gusta el guaro".

Al final de la búsqueda se decidió por una botella conocida como Louis XIII, su nombre sería en homenaje a un monarca francés y cuesta un poco más de 30 millones de pesos colombianos. Aunque la bailarina no dejó ver la reacción del creador de contenido cuando recibió su regalo, sí publicó una serie de fotos de este momento romántico.

Se puede ver a los dos en una sesión fotográfica vestidos de blancos y junto a un carro antiguo, en la descripción del post escribió un amoroso mensaje para su esposo: "La libertad de volar acompañados, basándonos en la confianza y comprensión; es lo que nos permite mirar en la misma dirección… El amor para compartir, no para exigir, te amo".

Los comentarios de sus seres más cercanos y seguidores no tardaron en llegar, donde les escribieron muchos mensajes de cariño y apoyo: "Nuestra bendición para siempre... Los amamos"; "¿Qué amarre tengo que hacer para que esto me pase?", "Siempre espectadora nunca protagonista, muchas felicidades", "Yo siento que por fin le llegó el amor real a ella".

Aunque los regalos costosos fueron lo que cautivaron a sus seguidores, la pareja también mostró varios momentos de su celebración, iniciando en la mañana aprovecharon de una relajación en un jacuzzi, ya en la noche disfrutaron de una excéntrica cena, demostrando el derroche de amor que tienen el uno por el otro junto a su familia.