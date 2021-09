Andrea Valdiri reveló el motivo por el que tuvo que ser hospitalizada

Desde que inició a crear contenido en las plataformas digitales, Andrea Valdiri se ha caracterizado por ser sincera con sus seguidores y ha llegado a revelar varios detalles de su vida personal; por eso, cuando le preguntaron el motivo por el que tuvo que permanecer en la clínica, la barranquillera no dudó en asegurar que se trataba de unos mareos que la estaban molestando.

A pesar de que llegó a creer que se trataba de un nuevo embarazo porque presentaba temblores y ganas de vomitar, 'La Valdiri' alcanzó a automedicarse pensando que era solamente un tema relacionado con el azúcar; no obstante, los episodios fueron más recurrentes, por lo que decidió visitar a un especialista.

"Vertigo. Yo no sabía que esa vaina existía, o sea, el mundo te da vueltas, es una vaina horrible y todo por el oído, porque no tiene equilibrio, entonces se me iba el cuerpo para todo lado"

Este no es el único padecimiento al que ha estado expuesta en los últimos meses. Recientemente, tuvo que practicarse una operación láser en los ojos, debido a que tenía algunos impedimentos para ver de manera nítida; sin embargo, aseguró que fue un proceso rápido y efectivo que no le causó mayor incomodidad.

De inmediato, sus seguidores afirmaron que Valdiri tiene un excelente sentido del humor incluso para hablar sobre temas serios como lo es el caso de su estado de salud.

"Ella tiene una manera de contar las cosas, Dios mío, solo ella", "ella sabe en qué momento contar sus cosas, es una diva", "yo no tengo 30, pero sufro desde pequeña de vértigo y eso es lo peor, de verdad", "me cae súper bien", "el vértigo es lo peor, no se lo deseo a nadie", "eso es horrible, pero se supera", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.