Andrea Valdiri cerrará su cuenta de Instagram por un problema: "la vamos a poner modo avión"

Gracias a su encantadora personalidad, sentido del humor e indudable talento para el baile, Andrea Valdiri se ha convertido en una de las influenciadoras más importantes del país. Con más de 8 millones de seguidores en Instagram, su cuenta es una de las más visitadas; por eso, sorprendió mucho a los internautas al informarles que cerrará temporalmente el perfil debido a unos problemas técnicos.

"He estado viendo una actividad poco usual que se está presentando en mi Instagram. Obviamente, yo me asusto porque yo digo 'este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo, mejor dicho' y nosotros aquí le decimos que vamos a poner la cuenta a dormir, en modo avión, va a descansar de mí y de ustedes unos días. No, mentiras, pero son unos pequeños días mientras arreglamos el problema técnico", señaló de manera jocosa en medio de las historias de la plataforma.

Mira también: ¿Gran cambio? Hija de Andrea Valdiri cortó su cabello y así quedó su nuevo look

Publicidad



Adicionalmente, informó que detrás de la pantalla hay, además de ella, todo un equipo de trabajo que vela porque el material que se publique sea de interés y de calidad. Asimismo, prometió que aprovechará su ausencia para tomar fotos, grabar videos y utilizar toda su creatividad para seguir creando contenido y regresar más recargada que nunca.

Te puede interesar: Hija de 'La Valdiri' escribió carta a Felipe Saruma, describiéndolo mejor que "esos tipos" de antes