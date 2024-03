Andrea Valdiri anda buscando "macho" para tener más hijos y afirma que no necesita dinero

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más poderosas de Colombia; por eso, muchos usuarios de Internet están pendientes de su vida, sobre todo, desde que terminó su relación con el también influenciador Felipe Saruma.

A través de las historias de su perfil oficial de Instagram, la barranquillera dividió opiniones recientemente al informar que está preparaba para tener varios hijos más y darse un nuevo chance en el amor.

Mira también: La razón por la que "casi echan" a Epa Colombia de la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

“Hoy me di cuenta, hermana, que quiero ser madre de cinco pelaos, ¿tú te imaginas mi próximo embarazo? Yo deseo el equipo de fútbol, hoy me percaté de que soy mejor mamá que nunca”, explicó a manera de chiste en la red, robándose las miradas.

Posteriormente, agregó que está abierta a la posibilidad de recibir hojas de vida a diferentes pretendientes, llamando así la atención de múltiples fanáticos, quienes inmediatamente relacionaron el tema con su expareja y el estado en el que se encuentra su corazón.

Publicidad

“Esta es la oportunidad de tu vida, piénsalo. El hombre y el macho que me está viendo, pásame el DM bebé, por plata no hay problema, porque para eso camello, yo soy poderosa y yo nunca he pedido dinero”, mencionó.

No te pierdas: Marcela Reyes aseguró que Saruma le habría sido infiel a Andrea Valdiri con una de sus amigas

Por último, señaló que el afortunado que logre conquistarla de nuevo no debe preocuparse por la crianza de las dos hijas que ya tiene, esto debido a que desde siempre se ha considerado como una mujer echada para adelante que está en la capacidad de inculcarles buenos valores a sus niñas sin la ayuda de otra persona.

Publicidad

Las críticas no se hicieron esperar, pues, pese a que los verdaderos fans se tomaron su publicación con sentido del humor, los haters aprovecharon para dejarle saber su punto de vista.

Te puede interesar: Mira el extraño tatuaje que Andrea Valdiri se hizo, ¿en honor a sus ex?

“La Valdiri no se colabora es nadita”, “Por eso es que estamos como estamos. No son los hombres los que critican y hablan mal de las mujeres, sino ellas mismas”, “necesitamos que todos los ex salgan a corroborar esto”, “la gente haciendo juicios y criticando”, “las personas sufriendo y ella gozando”, son algunos de los mensajes que se logran leer en la plataforma.