Alina Lozano y Jim Velásquez están de viaje a pesar de haber terminado su relación

Desde que anunciaron su ruptura oficial a través de redes sociales, los actores Alina Lozano y Jim Velásquez han dado mucho de qué hablar, pues siguen manteniendo contacto a pesar de que aseguraron que no deseaban sostener una relación romántica y tampoco una amistad. Lo cierto es que la expareja se encuentra de viaje por Cartagena y no duda en compartir a través de las plataformas digitales los momentos más divertidos y hasta tensionantes de su paso por esta ciudad.

En uno de los videos videos publicados por el joven actor se les logra ver discutiendo airadamente en frente de varios turistas que recorren las calles de 'La Ciudad Amurallada'. Esta situación tiene un poco confundidos a sus seguidores, pues no saben con exactitud si en realidad terminaron su relación o si simplemente todo se trata de una actuación para obtener visualizaciones en cada una de las publicaciones que hacen en sus respectivas cuentas de Instagram.

En otro post fueron captados dando vueltas en la puerta giratoria del que parece ser su hotel mientras la intérprete de Nidia en Pedro, el escamoso le asegura que fue una mala decisión aceptar la propuesta de viajar juntos, pues su ruptura se dio hace tan solo un par de semanas.

Algunos de los comentarios que se leen por parte de los usuarios de Internet son: "¡Parce! Esto está mejor que Barbie", "eso está bueno, pobre doña Alba", "un beso largote y verá que solita cede", "Alba, tu sigue intentando que lo conseguirás", "ay, no, qué pereza esa peleadera, en serio que sí", " pero dejen trabajar, si no les gusta el contenido, no lo vean... Ellos están trabajando, entiendan que la plata se tienen que ganar y ellos son actores y así se la ganan", entre otros mensajes.

¿Por qué terminaron Jim Velásquez y Alina Lozano?

La reconocida actriz fue la que decidió poner fin a su idilio de amor luego de que el creador de contenido digital viajara con su expareja sentimental y publicara algunos videos en donde estaban vestidos de novios para una boda. Cabe aclarar que Lozano estaba a poco tiempo de hacer la prueba de vestuario para su matrimonio, lo que le causó un disgusto.

