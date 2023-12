¿Alina Lozano en crisis con Jim Velásquez?: la actriz confesó que su esposo no aparece tras la boda

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron el pasado 23 de noviembre de 2023. Con una ceremonia religiosa la pareja finalmente dio el sí y unió su vida para siempre, evento en el que estuvieron rodeados por sus seres queridos, amigos y algunos de sus seguidores. Aunque todos pensaron que el drama de su relación iba a llegar a su fin y que todo sería color de rosa, la actriz dio a conocer que luego de la boda no sabe qué ha sido del joven creador de contenido.

A través de una transmisión en vivo en Facebook, ella interactuó con uno de los miembros de su equipo, a quien le dijo: "hazme un favor, ¿tú sabes dónde está mi marido? Es que hace casi una semana que no tengo idea de él. Poseo un esposo que no aparece, esto es bien particular y solo le pasa a la señora Alina Lozano".

Frente a esto, la actriz les confesó a sus seguidores que estaba impactada por este hecho, y mencionó de que se trata este nuevo problema en la pareja de recién casados: "está en una crisis de celos terribles por Sebastián (su compañero de trabajo) y está en un silencio absoluto".

Sumado a esto, Alina Lozano hizo énfasis en que no tenía planes de una ruptura :"yo no me casé para separarme al segundo día y a veces uno tiene que lidiar con cosas de la pareja que son así. Jim es pasivo agresivo, él hace este tipo de resistencia para que yo lo busque".

Por otra parte, la creadora de contenido dejó en claro que no va a ceder ante los celos de Jim Velásquez y le envió un mensaje para que entendiera que ella también posee su empresa y que tiene que proyectarse en eso, puesto que no solo se puede enfocar en él.

"No estoy ni molesta, pero sí hay cosas que tenemos que clarificar. Yo nunca le pongo problema por nada y él está absurdamente envuelto en esta actitud. Sí sé que está donde los papás, pero no se comunica conmigo", enfatizó Alina Lozano.

En modo de advertencia, la actriz reveló: "miren, me quité la argolla. En tu cara Jim. Me la pongo cuando aparezcas". De esta manera, dio a conocer que aunque no tiene deseos de separarse, tampoco será quien busque a su marido, puesto que espera que él reflexione.