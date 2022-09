Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, fue señalada de ser dama de compañía

Aleska Génesis , modelo venezolana, ha estado en el ojo del huracán luego de su ruptura amorosa con Nicky Jam , no solamente por el tiempo que estuvieron juntos, sino por las críticas que recibió tras los lujosos regalos que le había dado el cantante.

Desde ese momento, la mujer ha sido tendencia en diferentes partes del mundo, pues luego de su noviazgo con el artista se le conoció en mayor medida de forma internacional.

No obstante, en esta ocasión no lo fue por causa del reguetonero, sino por una expareja de Aleska, un empresario quien empezó a responder preguntas bastante polémicas de la modelo por medio de sus historias de Instagram.

Se trata de Miguel Mawad, quien también tuvo un noviazgo con Gaby Espino, quien le da vida a Verónica Landín en El Rey, Vicente Fernández . De acuerdo con la venezolana, el hombre le ha tenido un gran resentimiento luego de que ella le rechazó un anillo de compromiso.

Por medio de una dinámica de cuestionamientos hechos por sus seguidores, el venezolano dio a conocer su opinión ante interrogantes como el por qué estaba tan dolido luego de su relación.

"¿Por qué Aleska dice que estás dolido? - No se puede estar dolido por alguien que no vale la pena", con esta respuesta el empresario dio a entender por cuál camino iban a transitar sus opiniones, sin importarle el tipo de ataques que pudiese hacerle a la modelo.

Sin embargo, una de sus respuestas fue la que más llamó la atención, pues quiso señalar que Aleska Génesis es una dama de compañía. "¿Tú sacaste a Aleska del mundo del prepago? SÍ O NO? - Lo intenté, di lo mejor... pero no pude", con esta declaración este venezolano hizo que las redes sociales estallaran.

1 of 2 Historia en Instagram del exnovio Aleska Génesis. 2 of 2 Historia en Instagram del exnovio Aleska Génesis.

¿Cuál fue la respuesta de Aleska Génesis ante estos ataques?

Luego de las ofensas que recibió la mujer, ella no se dedicó a publicar cosas con respecto a él o subir acusaciones en sus redes sociales, pues se limitó a responder algunos de los comentarios de sus seguidores.

"¿Por qué tu ex te odia tanto? - Porque no quiere aceptar que es mi ex", "Tu ex se volvió loco, después de que andaba dedicándote canciones en las redes sociales ahora está resentido inventando cosas de ti para perjudicarte, ¡qué poco hombre! - Sí, ese es el precio que debo pagar por no aceptar su anillo de compromiso y decirle que no lo quería ver más", fueron algunos de los comentarios a los que la venezolana le dio atención.

Finalmente, muchos consideran que su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, cuya descripción dice "amor propio", está dirigida a toda la polémica causada por su expareja.