Aida Victoria Merlano reflexionó sobre qué hará con su vida: "tengo mi ropa empacada en bolsas"

Aida Victoria Merlano sigue dando declaraciones tras su ruptura con Westcol, en las cuales ha procurado ser sincera en cuando a las emociones que ha tenido y no ha atacado a su expareja, sino que ha buscado la manera de soltar todo el dolor que la situación le ha causado.

Es por ello que realizó un video explicando cómo se siente luego de terminar su relación y respondió a algunas preguntas de sus fanáticos, dado que todos quieren saber qué pasará con ella y qué decisiones tomará.

Aida Victoria Merlano se irá de la casa de Westcol

Por medio de sus historias de Instagram, la creadora de contenido subió un video en el que se sinceró con respecto a su realidad: "hoy me levanté muy triste". Es importante destacar, antes, que esta publicación tenía esta descripción: "tienes licencia para no saber qué hacer, para sentirte mal y a veces lo único que necesitas hacer es nada".

Tras esto, ella relató el tipo de pensamientos que están pasando por su cabeza: "voy a analizar en donde vivir porque tengo toda mi ropa empacada en bolsas, mi vida ahorita está desordenada, debo crear una nueva dinámica, ya que antes yo me paraba, me iba para el gimnasio, pero ya no puedo entrenar ni hacer muchas de las cosas que antes me gustaban dado que estoy recién operada, por lo que me duele y estoy durmiendo mal".

Aida Victoria Merlano hizo la claridad de que estaban conviviendo juntos en la casa del streamer, en donde ella tenía un espacio propio para llevar a cabo sus reuniones o grabar contenido. A la vez, explicó que tiene un apartamento en Barranquilla, pero exaltó que no vive en esta ciudad hace dos años y que su equipo de trabajo se encuentra radicado en Medellín

En esta reflexión, la creadora de contenido quiso enviarles un mensaje a sus seguidores por medio de su experiencia: "por qué siempre debo tener una respuesta para todo, por qué debería actuar correcta, sabia y asertivamente. Yo no necesito en estos momentos de mi vida presionarme más de lo que la vida ya lo está haciendo, ahorita requiero ser humana".

Con respecto a la cabra que tenía con Westcol, Aida Victoria reveló que ella es quien se la quedará, pero que se la llevará cuando tenga un lugar donde tenerla, ya que este animal requiere un espacio amplio y que tenga acceso a zonas verdes.