¡Admirable! Laura Barjum exhibió su celulitis en redes sociales y fue elogiada

Todas las miradas están puestas sobre Laura Barjum , exreina de belleza que recientemente compartió en Instagram dos fotografías que causaron gran impacto entre los navegantes de la red, pues no se preocupó por mostrar su esbelta figura y tampoco buscó su mejor ángulo, simplemente inmortalizó en una imagen el momento que estaba viviendo y lo compartió, tal vez, sin imaginar que muchas personas le agradecerían el hecho de demostrar que detalles corporales como la celulitis, no hacen menos bella a una mujer.

Parece que la modelo acepta su cuerpo tal y como es, cuestión que es difícil de lograr en medio de los múltiples estándares de belleza que existen en la actualidad y que se promueven a través de las plataformas digitales. "A las que somos piernoncitas nos sale un poquito de celulitis cuando nos ponemos en cuclillas, pero también se ven bonitas, escribió la figura pública en la descripción del post, que superó los 28.000 me gusta.

Muchos usuarios de la red aplaudieron la actitud de la exreina y a través de los comentarios le hicieron saber que es un personaje inspirador, pues con publicaciones como esta puede demostrarle a aquellas mujeres que se acomplejan por tener celulitis que es algo natural y no debe ser visto como un defecto.

"Es cierto me súper identifico", "Es lo natural de la vida y tenemos que sentirnos bella con o sin ellas", "La belleza es real", "Que lindo ver que una mujer tan hermosa como tu muestre esa parte natural de nosotras y no que trate de ocultarla como lo hacen otras", "una mujer líder", "A ti hasta eso se te ve divino", "Gracias por mostrar esto", "Me acomplejaba muchísimo, pero realmente me inspiraste", le escribieron a Laura Barjum .