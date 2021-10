Daneidy Barreras, mejor conocida como 'Epa Colombia', ha ganado gran popularidad en redes sociales no solo por sus polémicas que frecuentemente la tienen en el ojo del huracán, sino también por si exitoso negocio de keratinas con el que ha conseguido tener un drástico cambio de vida.

Además de sus lujosos carros y la adquisición de casas para hacer crecer su empresa, la joven empresaria compartió con sus seguidores en redes sociales sus planes de cambiar de residencia.

Según anunció, tiene el deseo de trastearse de vivienda y aunque aún se encuentra segura sobre cuál lugar de Bogotá será su nuevo hogar, sí dejó claro que le dirá adiós al sur.

Por medio de su cuenta de Instagram, Epa Colombia anunció que se encuentra indecisa entre dos barrios del norte de la capital, Salitre y Los Rosales, este último uno de los más prestigiosos y exclusivos de Bogotá.

“Me siento super feliz porque mi vida ha cambiado de una manera increíble, entonces no sé si irme a vivir al Salitre o irme a vivir a los Rosales, me gustaría que tu me apoyaras”, indicó la empresaria acompañada de una encuesta para sus seguidores.

En varias ocasiones la joven se ha referido a los cambios que ha tenido en su vida gracias a su exitoso negocio, en los que ha recordado su difícil infancia viviendo con sus padres en el barrio Bochica Sur.

Actualmente la empresaria se encuentra viviendo en su propio apartamento con su pareja, Diana Celis, no obstante allí tuvo problemas con sus vecinos, quienes evidenciaron su molestia con la llegada de la polémica influencer.

Recientemente, 'Epa', ha sido cuestionada por las grandes sumas de dinero que ha conseguido con su negocio y algunos de sus comportamientos que han dado de qué hablar, pues hace poco decidió lanzar más de 20 millones de pesos mientras sobrevolaba por la ciudad en un helicóptero.