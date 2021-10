Actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre' se quitó los implantes mamarios luego de 13 años con ellos

La actriz Diana Neira debutó en la televisión con la novela ‘Padres e Hijos’, pero también encarnó a 'Ingrid' en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ , producción que se grabó hace más de 10 años, pero que ha vuelto a acompañar las noches de las familias colombianas por Caracol Televisión y llegar a varias partes del mundo luego de que Netflix decidiera incluirla en su plataforma, donde ha sido número uno por varias semanas.

Hace tiempo la actriz dejó de salir en la pantalla chica, pero por redes sociales ha compartido muchos proyectos que ha tenido, pues ha sido prioridad su familia y constantemente muestra su gran relación con el actor mexicano Ricardo Abarca y publica fotos junto a sus dos hijas Julieta y Alaia, a quienes les protege al no mostrar sus rostros.

Recientemente Neira se hizo tendencia en redes porque publicó un carrete en Instagram donde reveló que decidió quitarse la mamoplastia de aumento que se realizó hace 13 años. La actriz aseguró que fue una gran equivocación haberse sometido a esa cirugía ya que le dejó secuelas físicas y emocionales muy grandes.

En el sentido mensaje le agradeció a su esposo por ayudarla con el hogar, con sus hijas, por regalarle flores y cuidarla mientras se sometía a ese procedimiento para retirar las prótesis.

"Gracias @richieabarca , por ser uno conmigo en este proceso, porque a través de ti paso todo. Por animarme, darme tu mano y caminar juntos cada segundo hasta regresar a México. Por cada palabra, cada abrazo, cada baño con vestida y peinada incluidas, cada mirada, cada flor, por hacerte cargo de todo en casa, por cuidar a las niñas cómo sólo tú lo sabes hacer. Por ser el mejor líder de nuestro hogar. Por todo, gracias", fue una parte del pie de foto que publicó Diana Neira.

La foto ya tiene más de 10 mil likes y muchos de sus seguidores esperan que se recupere pronto.

"También tuve ganas de hacer lo mismo, pero en me invadían pensamientos de que Dios me diseñó así", "muy feliz por ti amiguita, Dios te bendiga", "es la mejor decisión yo me explant´é el 11 de septiembre también y me siento de maravilla, ya han desaparecido varios de mis síntomas y volví a sentir que soy yo otra vez después de 17 años cargando ese peso que me tenia muy enferma", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans en la foto.