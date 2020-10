¡Acabó el retiro indefinido! Amaranta Hank regresa a la industria porno

Amaranta Hank sorprendió a mediados del 2019 con la noticia de su retiro indefinido de la industria porno. Mediante un video en YouTube, la actriz afirmó en su momento que estaba cansada del cine XXX y que ya no se sentía cómoda, además de sentir desencanto con las productoras porno.

Sin embargo, Alejandra Omaña, nombre de pila de la también periodista, después de más de un año de haber hecho el anuncio, llevaba días dando indicios de un probable regreso, pero que haría con algunas reglas. Así que el día tan esperado por varios de sus fans, llegó.

Quiero hacer porno de nuevo, pero poco y a mi manera. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) September 1, 2020

A través de su cuenta de Twitter, la actriz trinó que regresó al porno y la noticia alcanza hasta el momento los 7 mil ‘me gusta’ en la red social.

Regreso al porno. — Amaranta Hank (@AmarantaHank) October 6, 2020

Aunque no se ha manifestado con detalles y si habrá o no algunos lineamientos específicos en su regreso, los seguidores no dudaron en manifestar su alegría y dejar diferentes buenos comentarios.