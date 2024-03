A Alina Lozano y Jim Velásquez los echaron del conjunto por "ser creadores de contenido"

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas que más han dado de qué hablar en los últimos meses a través de las plataformas digitales, ya que no solo han causado revuelo debido a su diferencia de edad, sino que también por sus discusiones.

Recientemente, los actores publicaron un video en sus cuentas oficiales de Instagram, en donde revelaron que los echaron de su conjunto por temas de seguridad; sin embargo, señalaron que la medida les parece injusta, pues el motivo real es porque son creadores de contenido.

Mira también: Alina Lozano se someterá a un proceso para quedar embarazada de Jim Velásquez: "vamos a ser padres"

“Cómo si nosotros hiciéramos acá rumbas, como si fuéramos personas que no son bienvenidos o no pagáramos, no fuéramos cumplidos, de verdad que he estado en espacios en los que los escándalos son descomunales”, explicó la intérprete de Nidia en Pedro El Escamoso en medio de la red social.

“Nos dijeron que no podíamos grabar ni exponer la zona, o sea, absolutamente nada. ¿Cuáles son entonces los derechos que uno tiene como inquilino?”, agregaron.

Publicidad

Asimismo, mencionaron que les dieron un plazo de dos meses para desalojar la vivienda; por lo que Velásquez aprovechó la oportunidad paras solicitar a sus seguidores que, si alguien tienen información al respecto de un sector o apartamento, se lo hagan saber y los acojan.

No te pierdas: Jim Velásquez niega que le gustan las mujeres mayores y le preguntan por Alina Lozano

No obstante, el comentario no fue muy bien recibido por su pareja sentimental, quien le pidió evitar enviar este tipo de mensajes ya que da a entender que son malos inquilinos y aclaró que siempre se han destacado por ser personas agradables.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez reciben críticas por "hacer el ridículo" en Roma, ¿qué pasó?

Publicidad

Es necesario decir que en el reel recordaron el incidente que tuvieron con uno de los guardias hace un par de semanas, pues el hombre se negaba a dejar pasar a Jim, pese a que Lozano le reafirmaba que él era su esposo.

Las respuestas por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, porque mientras unos les hallan la razón, otros aseguran que deberían abstenerse a mostrar tanto las instalaciones del lugar:

“Cuando la felicidad se nota a la gente amargada le incomoda”, “vivir en conjunto es horrible toca pedir permiso para todo”, “pero lo de enseñar la unidad si es cierto”, "al final fue lo mejor, los espera una casa más cómoda, ánimo", son algunas de las reacciones que se destacan.