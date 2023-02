Y si me arrepiento de la mamoplastia ¿Qué hacer?

En esta oportunidad, la experta se dirigió especialmente a quienes llegan a las consultas con mucha culpa, pensando que no debieron ponerse las prótesis, preguntándose cuál fue la necesidad de tomar esta decisión y diciendo “no me siento bien, la embarré”.

Normalmente, el llamado a las personas que se quieren retirar las prótesis es que lo hagan si sienten que ya no están en el momento de su vida en el que las disfrutan.

Según la experta, la FDA recomienda que entre los 10 y 15 años se haga el cambio de las prótesis, pues con más de este tiempo aumenta la probabilidad de que se rompan. Los médicos insisten en que se haga dentro de este plazo.

Hay quienes esperan a cumplir este tiempo para retirárselos o cambiar el tamaño de las prótesis que se han puesto. Sin embargo, es importante tener claro cuál de las opciones quiere, pues una explantación es una cirugía estética reconstructiva, lo que implica otras cosas.

Y es que al retirar las prótesis hay que quitar también la cicatriz que hay alrededor de la misma, evaluar el tejido mamario que queda y recortar la piel que sobra, así se va esculpiendo el nuevo seno.

Sobre el tema, la cirujana comentó: “La cirugía no tiene siempre el mismo resultado, no somos robots, no hacemos moldes, somos artistas y escultores del ser humano” y explicó que en cirugía plástica no hay un paso a paso y el resultado puede variar.

“Es importante que el paciente entienda que siempre hay expectativa, tanto para él, como para el cirujano”, explicó, pues hay muchos factores en juego.

Finalmente, se dirigió a quienes se arrepienten casi que inmediatamente después de operarse y quieren quitárselos, que no se sienten cómodos, entre otros.

La invitación de la doctora Triana es a que esperen por lo menos un año, así el cuerpo tendrá tiempo de cicatrizar y recuperarse por completo de la primera intervención. Después de esto sí se podría hablar de un retiro.

Lo cierto es que todas las dudas del paciente deberían ser respondidas por el cirujano que elija, de la misma forma, las partes deben comunicarse de la mejor manera y así el resultado será un éxito para los dos.