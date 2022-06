Recomendaciones de Marce La Recicladora para celebrar el Día del Medio Ambiente desde la oficina

Gracias a las redes sociales, Marce La Recicladora se ha convertido en la primera influenciadora en hablar abiertamente de sostenibilidad y de incentivar a decenas de celebridades en el país a aportar su granito de arena en pro del bienestar ecológico y social.

Su labor no solo se centra en educar de manera práctica y creativa sobre la división de residuos, el uso de materiales aprovechables y la creación de las denominadas “botellitas de amor”; sino que también pretende impactar a los internautas en la medida que aborda temas como el trabajo de los recicladores, que diariamente se exponen a malos olores y enfermedades presentes en las basuras.

En diálogo con Caracoltv.com, Marce decidió unirse al Día del Medio Ambiente dando algunos tips para aquellos trabajadores que desean empezar a poner en práctica hábitos amigables con el planeta. El uso de termos y recipientes para el almuerzo, la revisión constante de los enchufes y hasta el manejo del papel por las dos caras de la hoja son grandes aliados ecológicos.

Adicionalmente, Marce aprovechó el espacio para expresar lo afortunada que se siente con los resultados que ha obtenido en su proyecto digital, pues visibiliza aquellas personas que son en muchos casos olvidadas dentro de los procesos de reciclaje.

“La motivación con mis videos puede que no sea el medio ambiente, pero son las personas que trabajan ahí, entonces yo me he dado cuenta que esto nos vuelve más humanos, que el reciclaje no solo es por el planeta, es por las más de 30 mil familias de ‘reciclamores’ que trabajan en este oficio”, señaló en medio de la entrevista.

Finalmente, envió un mensaje a todos los usuarios de Internet, invitando a guardar la basura en el bolsillo, independientemente si están en su ciudad de residencia o de visita en otro lugar, y luego botarlo en la caneca de su casa, de esta forma también ayudan a mantener una cara amble de la zona en la que viven.