Inició la Feria Vida Sana en Colombia junto a La Toya Montoya

Encontrar equilibrio en nuestras vidas a veces parece difícil, por eso desde hoy me uno a la #feriadevidasana de @exito @placerescarulla para compartirles hábitos saludables y herramientas que puedan poner en práctica a través de rutinas simples enfocadas en el movimiento, la nutrición y el cuidado consciente. • Esta es mi rutina diaria para comenzar el día con más energía, más positivismo y vitalidad. Espero que la disfruten y les sirva. • Que les funciona a ustedes para encontrar el balance? • @taeq @modaexito