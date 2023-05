Escudero, del Desafío The Box, ha recorrido el mundo gracias a su trabajo como segunda voz de Maluma

Si hay alguien que sabe lo que es disfrutar la vida al máximo es Escudero , participante de Beta en el Desafío The Box 2023 y un talentoso artista y un apasionado por la música que ha logrado construir una exitosa carrera musical que va en ascenso gracias a su destacable y extenso trabajo como corista oficial de Maluma .

Alejandro Escudero Lema, más conocido como Escudero, ingresó al reality de Caracol Televisión dejando muy en claro que su pasión más grande es la música y ha tenido la fortuna de pisar importantes escenarios de la mano de uno de los artistas más reconocidos de Medellín, el ‘Pretty Boy, Dirty Boy’, Maluma; así como de recorrer el mundo haciendo lo que más le gusta y en eventos de talla internacional y de primer nivel.

Mira también: Escudero y Sensei se emborrachan en el Club House y uno de ellos se vomita

Este artista de 32 años ha trabajado con el intérprete de temas como ‘ Hawái ’, ‘Felices los 4’, ‘El Perdedor’, entre muchos otros, cerca de 10 años, por lo que disfruta compartir en sus redes sociales postales de su envidiable trabajo y lo feliz que es.

Publicidad

Publicidad

En su cuenta oficial y verificada de Instagram, ‘Escu’ mantiene informados a sus más de 170 mil seguidores sobre cada paso en su camino y las fronteras que rompe gracias al canto; ya que además de haber recorrido Colombia, ha visitado ciudades en otros continentes, tales como Paris, Luxemburgo, Nueva York, Estocolmo, Praga, Punta Cana, Dubái, Ibiza, Quito, Toronto, entre muchas otras más.

Una de las presentaciones más especiales de su carrera ha sido en Qatar en el marco del Mundial de Fútbol que se vivió en el año 2022, pues Maluma se robó en el FIFA Fan Festival y claramente Escudero aprovecho la oportunidad para conocer el país, tomarse fotos y luego entretener a miles de personas.

No te pierdas: Escudero se negó rotundamente a raparse en el Desafío The Box en caso de recibir el castigo

Publicidad

Aunque su carrera ha estado muy ligada al reggaetón, Escudero también se dedica al género popular, y ha lanzado al mercado varias canciones que lo llenan de orgullo; por eso quiere seguir trabajando sin descanso hasta consolidar su propia carrera como solista, y por supuesto, seguir recorriendo el mundo con versos, acordes y mucha música.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?