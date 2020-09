El primer festival Carbono Neutro en promover una vida en armonía regresa en formato digital

Tosh, comprendiendo la nueva dinámica del mundo y las necesidades actuales de sus consumidores en los diferentes países, se adapta para conectarse con ellos esta vez en un entorno digital , por eso coherente con su propósito superior, crea una experiencia transformadora, en un espacio multiexperiencial, digital, para todas las personas inquietas y que buscan ahora más que nunca, una vida en armonía, con el fin de promover estilos de vida saludables y de dar herramientas para adoptar hábitos que permitan encontrar el balance, a partir de la toma de decisiones más conscientes.

Inspirados en los 4 elementos: aire, tierra fuego, agua, a partir del martes 25 hasta el sábado 29 de agosto, el TOSH FEST digital reunirá en su plataforma a 13 expertos multidisciplinarios que ofrecerán cada día, una nueva herramienta de aprendizaje para unirnos y trascender, a partir de actividades como yoga, meditación con cuencos, taller de compost, danza, cocina y alimentación consciente. En el último y quinto día, todos los elementos se combinarán para crear vida, en una celebración de nuestro existir.

Esta será una semana única, un oasis de energía que trasciende y nos conecta con esos 4 elementos que nos hacen uno con la vida: Agua tan clara como tu mente, fuego que enciende tu vida, tierra que nos alimenta y aire que se siente más allá de los pulmones, serán ese conductor universal que nos llevarán a viajar miles de kilómetros desde casa.

Las actividades de cada día se activan a las 4 de la mañana y estarán disponibles en cualquier horario durante la semana y por un mes completo, en el sitio web www.tosh.com.co los visitantes podrán crear su propia agenda de acuerdo a sus intereses. El TOSH FEST digital es gratuito y no requiere inscripción previa.

El TOSH FEST digital, cuenta con una agenda de 8 speakers nacionales e internacionales, alineados a la filosofía y propósito de la marca, vivir en armonía consigo mismo y con el entorno, así como 5 foodies a cargo de crear deliciosos platos saludables y fáciles de preparar.

Catalina Aristizábal, embajadora oficial de TOSH FEST digital. Madre, presentadora y amante de un estilo de vida saludable, ha dedicado su vida a conectar con lo esencial y a enriquecer su existencia para encontrar el balance entre cuerpo, mente y espíritu. Autora de 3 libros: Belleza natural, Mi cocina creativa y Bienestar en Familia.

"Soy fiel creyente en la belleza natural, en que la alimentación es nuestra medicina y que las plantas tienen un poder extraordinario sobre nuestra piel. Impulso este movimiento como fuente de vida y comparto tips de belleza para cuidarnos por dentro y por fuera".

Actividades que realizará en el TOSH FEST: Aire: Meditación de Apertura, Fuego: Rutina de ejercicios, Vida: Ceremonia de Cierre y celebración.

Manuela Mejía, cantante y compositora colombiana, creadora de música para inspirar y sanar el alma. Empezó su carrera como artista pop. Con más de 2 millones de reproducciones en plataformas digitales, su música ha sido parte de películas de Disney, series de MTV y Nickelodeon, así como campañas para Discovery Channel, entre otros. Después de varios años en este camino, Manuela decide fusionar el pop alternativo con sonidos, mantras y frecuencias que incitan a la relajación. Su música es una mezcla de drones, beats y samples con melodías originales y armonías profundas, que crean una atmósfera que transportan a una sensación de paz e inspiración. Música para sentirse bien, relajarse y conectarse con el poder de la vida.

Actividades que realizará en el TOSH FEST: Aire: Meditación de Apertura con Mantras

Esteban Salazar, maestro internacional de Yoga altamente calificado. Es uno de los creadores del método Krama Yoga, el cual es un estilo de Hatha Yoga (yoga físico) sin dejar de lado la parte filosófica y la devoción en los corazones. Este método honra el orden secuencial, razón por la cual sus clases llevan una sincronía biomecánica creando una armonía entre el conocimiento, la experiencia y haciendo que el flujo pránico y energía (fluidos corporales y fuerza vital) sea óptima.

Actividades que realizará en el TOSH FEST: Aire: Yoga. En su clase experimentarás una mezcla perfecta entre una práctica fuerte, retadora con paz mental, y una amplia gama de aprendizaje.

Verónica Ospina, coach de bienestar y salud, maestra de yoga y una eterna estudiante de todo lo relacionado con una vida a conciencia. Desde hace 7 años se dedica a impartir cursos, talleres y conferencias por toda Latinoamérica, llevando así a cabo su propósito y pasión: Acompañar y guiar a las personas en el camino de balance y bienestar en sus vidas.

Actividades que realizará en el TOSH FEST: Tierra: Charla Transformadora “Niveles de Consciencia”

Mas Compost Menos Basura, hace eficiente la gestión de los residuos orgánicos que se producen en el hogar, transformándolos en un recurso que regresa a la tierra en forma de abono natural, haciendo más sostenible nuestra relación con el planeta. Más Compost, Menos Basura promueve la gestión adecuada e incluyente de los residuos orgánicos en hogares y empresas mediante el acompañamiento permanente a los usuarios para que logren hacerlo de la mejor manera.

Actividades que realizará en el TOSH FEST: Tierra: Charla Compostaje

La Yoguini, maestra de yoga certificada (RYT) con Yoga Alliance. Alexandra Salzedo, más conocida como La Yogini, es maestra de maestros de yoga & meditación. Lidera Certificaciones y Retiros de Yoga en Marruecos, Bali, India y Tayrona. Su amor por los rituales, el herbalismo, los cristales y la terapia vibracional son elementos que hacen vibrar cada una de sus sesiones con una magia particular.

Actividades que realizará en el TOSH FEST: Agua: Meditación con Cuencos

Daniela de Mari, cantante de música cuántica, se ha formado como maestra de Yoga de la Voz siendo una herramienta holística para el redescubrimiento personal, y también en el estudio de lenguas extranjeras y culturas étnicas como el despertar de las memorias que conectan al ser humano con sus raíces, razón por la cual es considerada como una "Soprano Transformacional" entregando grandes conciertos de sanación alrededor del mundo. De igual manera, su música es una co-creación que comparte con un equipo extraordinario de músicos exclusivos bajo la producción y dirección del compositor y pianista colombiano Orlando Sandoval, con quien ha desarrollado sus grandes éxitos discográficos como "Soplo de Vida", "Awakening" y su más reciente lanzamiento "Moondancer".

Actividades que realizará en el TOSH FEST: Vida: Concierto de Cierre

Catalina Botero, bailarina, certificada como profesora de danza, creadora del programa "Play and Dance kids" y "Flow for the soul". Directora y fundadora de la Academia de Danza Play Dance Colombia. En constante búsqueda de métodos de autoconocimiento y liberación.