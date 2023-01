El 2016 será un año de conciertos con grandes artistas que visitarán el país

Artistas de todos los géneros emocionarán al público colombiano en 2016 y dejarán claro que cada vez más es posible tener a los mejores exponentes musicales en los escenarios del país.

Los Rolling Stones, Maroon 5, Mumfords and sons, Die antwoord, Tame Impala, Bad Religion, Of Monsters and men, 1280 almas, Florence + The Machine, Noel Gallagher’s, Zedd, Alabama Shakes, Jungle, Jamie Jones, Ximena Sariñana, Jack U, The Flaming Lips, Kygo, entre otros artistas pisarán tierras colombianas en 2016.

Mira el listado completo en la galería.

