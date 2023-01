Efemérides: un 1 de noviembre nació la leyenda de la música colombiana Joe Arroyo

Dos grandes personalidades artísticas colombianas nacieron el primero de noviembre: por un lado tenemos a Joe Arroyo, considerado uno de los mayores intérpretes y compositores en la historia de Colombia y por el otro a la actriz Flora Martínez, a quien recordamos por producciones del Canal Caracol como 'La Saga, Negocio de Familia' y Vecinos. Hace poco la vimos protagonizar la obra 'soy Frida, soy libre', basada en la artista mexicana Frida Khalo.

Por otro lado, celebramios también el nacimiento de los actores de series juveniles Logan Marshall Green y Penn Badgley, el de la actriz Tony Collette y los rockeros Anthony Kiedis (vocalista de Red Hot Chili Peppers) y de Rick Allen, baterista de Def Leppard.

Publicidad

Además el mundo conoció grandes canciones como California Dreamin' de The Mamas and the Papas, You Spin me round de Dead or Alive y Goodbye my lover de James Blunt.