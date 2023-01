Billboard 2016: los ganadores y las mejores imágenes de la entrega de premios

La entrega de los Billboard Music Awards se realizó en la noche del pasado domingo 22 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Allí se dieron cita los más importantes y reconocidos cantantes y artistas de la música pop.

The Weekend fue el artista más galardonado de la noche, arrasando en ocho categorías. Mientras que Britney Spears se llevó todos los aplausos por su presentación, tal como lo hizo Celine Dion con un homenaje a su fallecido esposo.

Conoce acá la lista de ganadores:

Top Hot 100 Artist:

The Weeknd

Top Hot 100 Song:

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, “See You Again”

Top Country Song:

Thomas Rhett, “Die A Happy Man”

Top Male Artist:

Justin Bieber

Top Billboard 200 Album:

Adele, 25

Top R&B Song:

The Weeknd, “The Hills”

Billboad Chart Achievement Award:

Rihanna

Top Artist:

Adele

Top New Artist:

Fetty Wap

Top Female Artist:

Adele

Top Duo/Group:

One Direction

Top Billboard 200 Artist:

Adele

Top Song Sales Artist:

The Weeknd

Top Radio Songs Artist:

The Weeknd

Top Streaming Songs Artist:

The Weeknd

Top Social Media Artist:

Justin Bieber

Top Touring Artist:

Taylor Swift

Top R&B Artist:

The Weeknd

Top Rap Artist:

Drake

Top Country Artist:

Luke Bryan

Top Rock Artist:

twenty one pilots

Top Latin Artist:

Romeo Santos

Top Dance/Electronic Artist:

David Guetta ​

Top Christian Artist:

Hillsong United

Top Gospel Artist:

Kirk Franklin

Top Soundtrack:

Pitch Perfect 2

Top R&B Album:

The Weeknd, Beauty Behind the Madness

Top Rap Album:

Meek Mill, Dreams Worth More Than Money

Top Country Album:

Chris Stapleton, Traveller

Top Rock Album:

Twenty one pilots, Blurryface

Top Latin Album:

Juan Gabriel, Los Dúo

Top Dance/Electronic Album:

​Zedd, True Colors

Top Christian Album:

Lauren Daigle, How Can It Be

​Top Gospel Album:

Kirk Franklin, Losing My Religion

Top Selling Song:

Adele, “Hello”

Top Radio Song:

Walk the Moon, “Shut Up and Dance”

Top Streaming Song:

Silentó, “Watch Me”

​Top Rap Song:

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, “See You Again”

Top Rock Song:

Walk the Moon, “Shut Up And Dance”

Top Latin Song:

Nicky Jam & Enrique Iglesias, “El Perdon”

Top Dance/Electronic Song:

Major Lazer & DJ Snake Featuring MØ, “Lean On”

Top Christian Song:

​Hillsong UNITED, “Oceans (Where Feet May Fail)”

​Top Gospel Song:

Kirk Franklin, “Wanna Be Happy?”