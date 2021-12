Signos del zodiaco que podrían cambiar de empleo en el 2022

El 2022 es el año perfecto para hacer grandes transformaciones en la vida laboral, sobre todo si hay algún tipo de inconformidad respecto al salario que recibes, la pasión que sientes por tu empleo o porque simplemente quieres emprender un negocio para hacerte dueño de tu tiempo. Para hablar sobre esos cambios que tendrán los signos del zodiaco, llega a Caracoltv.com la astróloga y creadora del proyecto digital Asophterica , Sophia Pérez.

Tauro y escorpio

Según informó, estos son dos signos del zodiaco que van a cambiar de empleo durante el nuevo año, bien sea por decisión propia o porque su jefe decidió poner punto final a sus contratos, pues el primero sabrá por fin si lo que está haciendo verdaderamente le gusta y el segundo, por su parte, evaluará si la recompensa que recibe por sus funciones es proporcional al esfuerzo que les dedica.

Acuario

Las personas nacidas bajo el signo de acuario han tenido una temporada bastante compleja, ya que Saturno está pasando por su sol, lo que simboliza crecimiento en diferentes áreas de su vida. Pese a que no es preciso mencionar que van a dejar sus respectivos puestos, sí se puede afirmar que van a estar muy amargados durante un largo periodo de tiempo. Además, van a sentir la presión de su familia, amigos y demás personas cercanas que constantemente les recuerda que no tienen dinero o que en realidad no son felices.

Leo

Los leo, por su parte, tendrán la sensación de que su trabajo no es tan estable como lo pensaban inicialmente, sino que es un empleo de momento. Se sentirán ahogados por la rutina, sobre todo por los horarios y las funciones, así que tratarán de buscar otras alternativas para liberar su mente. Cabe resaltar que es un excelente año para que los leo se decidan a emprender sus propios camilos laborales.

