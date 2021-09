Estos son los 5 signos del zodiaco que más les cuesta comprometerse en una relación sentimental

Identificar qué probabilidad existe de que una persona sea infiel de acuerdo a la astrología puede ser un verdadero reto porque este tipo de traiciones suelen ser concebidas como decisiones y no rasgos de la personalidad. Sin embargo, Mariana Bueno, líder del proyecto digital Marrituales, dio a conocer los signos del zodiaco que más les cuesta comprometerse. ¡No te los pierdas!

Acuario

Este signo de aire es uno de los más polémicos en cuanto a compromiso se refiere no solo porque le cuesta un poco mostrarse enamorado, sino también porque tiene una forma diferente de ver al amor, que ha sido percibido tradicionalmente como romántico y completamente flexible. En el fondo, son personas cariñosas con sus parejas cuando se sienten realmente listas.

Sinos zodiacales que podrían ser infieles. Foto: Peter Dazeley/Getty Images

Géminis

Las personas nacidas bajo el tercer signo del zodiaco han tomado gran impopularidad en los últimos años debido a que aparentemente no les gusta el compromiso. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, esto se debe a que no se sienten cómodos teniendo una sola opción y aman las probabilidades, no necesariamente porque les disguste crear una conexión.

Libra

Se caracterizan por ser individuos que se sienten fuertemente atraídos por el amor. Pese a que anhelan mucho la intimidad que pueden tener con sus parejas, les cuesta bastante reservarse para una persona.

Sagitario

En la actualidad, se suele tener el pensamiento erróneo de que las relaciones sentimentales roban la tranquilidad de las personas; por eso, los sagitarios se sienten cohibidos de comprometerse, pues consideran que van a perder su libertad o que no podrán realizar actividades que los apasionan, como estudiar cosas nuevas o conocer gente.

Aries

Este signo se destaca entre los demás porque es fiel amante de la aventura y los retos; por eso, es poco probable que se decida a iniciar una relación. Ellos disfrutan tanto de probar cosas desconocidas, que llegará el punto en el que sientan que una relación le quitará la emoción a sus vidas.