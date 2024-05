Capítulo 268 completo Rebelde: RBD canta por primera vez 'Tras de mí', ¿tienen un nuevo éxito?

Diego y Giovanni no quieren cantar algo escrito por Rocco, no obstante, el resto de sus compañeros de RBD logran que ellos accedan. Antes de esto, Roberta y el joven Bustamante no pueden parar de discutir.

La serie musical Rebelde está de regreso en la pantalla chica, un fenómeno audiovisual que marcó a miles de seguidores con las historias de vida, amor y amistades de Mía, Roberta, Lupita, Diego, Miguel y Giovanni.