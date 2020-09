Un nuevo pretendiente aparece en la vida de Clara Cabello

Hernán le entrega a Clara una camiseta del Junior autografiada por Reginaldo. Además, el deportista la invita a cenar en compañía de su hermana y su cuñado, espacio en el que aprovecha para coquetearle, no obstante, ella no se siente cómoda porque no deja de pensar en Rafael.

>> Conoce la historia del cantautor de música vallenata Rafael Orozco quien se ganó el corazón de sus numerosos seguidores con sus sentidas canciones.

Un homenaje a su música y su vida, que se vio truncada violentamente.