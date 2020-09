Reginaldo llega a Valledupar y daña un especial momento entre Clara y Rafael

Mientras Clara y Rafael se encuentra felices bailando juntos y están a punto de darse un beso, Reginaldo y Hernán llegan a la fiesta de la entrega de regalos y dejan a todos sorprendidos con su presencia.

Aunque Rafael queda muy molesto, el maestro Egidio se encarga de convencerlo para que no se marche de la fiesta y le demuestre al futbolista que el amor de Clara le perece a él. Clara apenada, le confiesa a Rafael que ella no invitó a Reginaldo, pues no tienen nada más que una amistad.

En medio de la despedida de soltero de Jeremías, Reginaldo se emborracha y enfrenta a Rafael confesándole todo lo que siente por clara y que no descansará hasta conquistarla.

>> Conoce la historia del cantautor de música vallenata Rafael Orozco quien se ganó el corazón de sus numerosos seguidores con sus sentidas canciones.

Un homenaje a su música y su vida, que se vio truncada violentamente.