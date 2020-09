Hernán le confiesa a Miriam que Ninfa es hija suya

Miriam le pide a Hernán que le cuente que es lo que le está pasando pues lo ha notado muy extraño últimamente, así que su esposo decide confesarle que Ninfa es hija suya. Mientras tanto, Vivian, una vecina, le dice a Rafael que se siente atraída por él y no pierde la oportunidad para insinuársele.

Miriam echa a Hernán de la casa y le saca las maletas, él le pide perdón, pero el dolor de la mayor de las Cabello no tiene arreglo. Ninfa se despide de Miriam y le dice que se irá de la casa, Miriam le pide que no se vaya, pero Ninfa decide marcharse. Después, Miriam busca a Hernán y le cuenta que Ninfa se fue de la casa pues si él no está no tenía sentido estar allí.

>> Conoce la historia del cantautor de música vallenata Rafael Orozco quien se ganó el corazón de sus numerosos seguidores con sus sentidas canciones.

Un homenaje a su música y su vida, que se vio truncada violentamente.