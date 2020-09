El bigote, una de las características principales de Rafael Orozco

Alejandro Palacio, Sarah Mintz, Taliana Vargas, Camila Zárate, Rafael Santos y Mario Espitia hablaron del significado que para ellos tiene el característico bigote de Rafael Orozco y cómo vieron la disciplina del protagonista con el cuidado de este rasgo.

Palacio, protagonista de Rafael Orozco, el ídolo, tuvo claro que las dos cosas más representativas del artista fueron “su bigote y su lunar”, por eso no descuidó nunca mantener esto y el cabello de su personaje impecable.

“La gente pensaba que era de mentiras, que me lo pegaban pelo a pelo, pero no fue así, me lo empecé a dejar crecer desde que me dijeron que iba a representar a Rafa. A los tres meses ya lo tenía largo”, recuerda el actor.

Espitia, recordó que Teto Tello en la producción le tiene el apodo de ‘Bigotes’ a Orozco y destaca que su compañero de set era “bastante obsesivo con su pelo y bigote” tanto que lo llama “el rey de la laca”. Por otro lado, Taliana Vargas mencionó que Palacio no dejaba de tocar este vello de su rostro: “era su super poder”, agregó.

Diviértete con las divertidas anécdotas de el elenco, pues bien llegaron a la conclusión de que “el bigote no pertenece a Rafael Orozco, sino que Rafael Orozco le pertenece al bigote”.