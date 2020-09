Clara no viaja a México y se reconcilia con Rafael

Rafael deja abandonada la grabación de su nuevo disco para irse a buscar a Clara al aeropuerto, no puede con tanta tristeza y no le importa abandonar a Egidio. Al llegar, compra un pasaje a México para poderse ir con la mujer que ama, pero Clara intenta convencerlo de que no se vaya para México.

Por decisión de la joven Cabello, se bajan del avión y deciden quedarse. Tras el acto de amor, no cabe duda de que ama a Rafael, así que se reconcilian y disfrutan de tiempo juntos en un hotel, donde hacen el amor.

Clara va con Rafael a la disquera y allí se encuentra con Salvador Aguirre, un acordeonero que también se quedó sin conjunto. Gustavo echa a Rafael de su oficina.

>> Conoce la historia del cantautor de música vallenata Rafael Orozco quien se ganó el corazón de sus numerosos seguidores con sus sentidas canciones.

Un homenaje a su música y su vida, que se vio truncada violentamente.