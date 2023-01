Él es Jürgen Klaric, el hombre conocido como el mejor vendedor del mundo

También habla sobre su vida y lo que quiere lograr en las personas con sus conferencias.

“No soy un experto en administración, sin embargo, sé retener el dinero, porque ahora si me gusta el dinero, porque he descubierto que mi dinero no es para comprar un lujo si no para transformar la vida mía, la de mi familia y la de otra gente”, expresa Klaric.

En otros temas:

